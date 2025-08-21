El Elche se enfrentará al Real Murcia en el Trofeo Enrique Roca

Para no perder el ritmo de competición, el Elche Club de Fútbol ha anunciado que, durante el primer parón de selecciones de la temporada, se enfrentará al Real Murcia el próximo jueves 4 de septiembre. La cita tendrá lugar en el estadio Enrique Roca a las 20:30h.

El enfrentamiento se celebrará entre la tercera jornada, después de medirse al Levante y la cuarta, previamente al partido contra el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Las entradas para la afición franjiverde tendrán un precio de 10 euros y se podrán comprar a través de la página web del Real Murcia. La zona visitante del estadio Enrique Roca cuenta con un total de 1138 localidades.

Por su parte, la entidad franjiverde en el comunicado oficial agradece al Real Murcia la invitación al Trofeo Enrique Roca para “medirse a un club histórico del fútbol español”, además añaden que “servirá como una excelente oportunidad para seguir creciendo y mantener el ritmo competitivo de la plantilla”.