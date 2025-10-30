no hubo sorpresas

Elche y Eldense ya esperan rival en la siguiente ronda de la Copa

Los franjiverdes golean a Los Garres y los azulgranas solventan la papeleta ante el Real Jaén

Felipe Canals

Elche |

Trofeo de la Copa del Rey
Trofeo de la Copa del Rey | RFEF

Elche y Eldense solventaron la papeleta en la primera ronda de la Copa del Rey. Los franjiverdes se impusieron sin problemas a Los Garres (0-4) en el Enrique Roca, mientras que los azulgranas superaron al Real Jaén (1-3) en La Victoria. Los dos equipos estarán en el sorteo de la siguiente fase.

No hubo mucha historia en el duelo del Elche, más allá del regreso de Yago de Santiago casi nueve meses después. El cuadro de Sarabia ganó cómodamente y dejó sentenciado el duelo al descanso. Marcaron Adam, Neto y Mendoza. Redondo completó la fiesta anotadora. Bragarnik presenció el duelo como un aficionado más detrás del banquillo.

El Eldense, por su parte, salió con intensidad en una jornada desapacible a nivel meteorológico y marcó dos goles pronto gracias a Boston Billups y Bustillo. El Jaén recortó distancias con un buen tanto, pero Hamza devolvió la tranquilidad para los de Claudio Barragán.

Elche y Eldense jugarán la siguiente ronda de Copa del Rey en la primera semana de diciembre. El sorteo todavía no tiene fecha oficial, pero no debe demorarse. Hay que esperar a la resolución de las eliminatorias, pero hay bastantes probabilidades de que al Eldense le toque un conjunto de Segunda. El Elche, a priori, tendrá como rival a un equipo de Primera o Segunda RFEF.

