Elche y Eldense, "contentos" con sus rivales en Copa del Rey

El Elche viajará la próxima semana hasta Ipurua para medirse al Eibar en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. "Es un viaje largo, pero lo podremos hacer de forma cómoda", ha afirmado el secretario técnico Pepe Contreras. "La eliminatoria será dura, pero vamos a competir al 100%", ha añadido.

El Eibar ocupa puestos de descenso en Segunda, a pesar de mantener jugadores de nivel para la categoría como Corpas o Bautista. Contreras ha ensalzado a los fichajes del conjunto armero y ha matizado que "Beñat cambió el estilo". El secretario técnico ha admitido que está "en mala dinámica", pero ha dicho que "terminó muy bien el año pasado".

El Eldense, por su parte, ha recibido con alegría la noticia de que la Real Sociedad será su rival en Copa. Cierto es que había ilusión por acoger un choque de mayor envergadura ante Barça, Real Madrid o Atleti, pero esperan una noche histórica ante el cuadro de Sergio Francisco.

Víctor Lafuente, director deportivo azulgrana, ha resaltado que "la Real Sociedad es un equipo copero" y ha confiado en su equipo para intentar eliminar al equipo vasco. "Vamos a ver si le damos una alegría a la afición y podemos recibir a otro Primera en Elda", ha comentado.

No se prevé que se demore la información acerca de las entradas para el partido. Los abonados pagarán, puesto que la Copa no entra en el abono. Ya lo hicieron ante el Almería y falta por ver los precios que estipula el club azulgrana.