Elche y Eldense conocerán este próximo lunes a su rival en Copa del Rey

Este próximo lunes tendrá lugar el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey. Esta edición llega con novedades, puesto que la RFEF ha establecido una división por zonas geográficas para facilitar que haya cruces entre clubes 'cercanos'. Se quiere evitar a toda costa que los equipos recorran toda España para disputar un partido. El Elche conocerá a su rival, ya que los conjuntos de Primera también entran en el sorteo. A excepción de los cuatro que disputarán la Supercopa. El Eldense también estará presente.

112 equipos participarán en un sorteo en el que los equipos de superior categoría jugarán, siempre que se pueda, ante rivales de inferior división. Las eliminatorias se disputarán a partido único los días martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de octubre en el campo del conjunto de inferior categoría.

El Elche ya sabe que jugará fuera de casa en esta primera ronda. Se medirá a uno de los diez equipos de Regional que deciden sus eliminatorias este fin de semana o a uno de los cuatro que han avanzado en Copa Federación (Orihuela, Ourense, Atlètic Lleida y Toledo). También se podría enfrentar a un rival de Tercera RFEF.

Según ha establecido la RFEF con la división en grupos por zonas geográficas, el Elche tiene muchas opciones de visitar a un equipo de la Comunitat Valenciana o la Región de Murcia. También podría viajar a tierras andaluzas o, si tiene peor suerte, desplazarse hasta Ceuta o Melilla. El Atlético Melilla y el Sporting de Ceuta, de Regional, siguen vivos en Copa. Los melillenses lo tienen casi imposible tras caer por 0-5 en la ida ante el Palma del Río.

Para el Elche, la primera ronda de Copa del Rey llegará en medio de una semana con dos desplazamientos a Barcelona en Liga. El sábado 25 de octubre le tocará visitar al Espanyol, mientras que el domingo 2 de noviembre hará lo propio con el FC Barcelona. Se espera que Sarabia haga rotaciones y tire de la cantera para el primer encuentro en el torneo del K.O.

Por su parte, el Eldense también se medirá a un equipo de inferior categoría o, como máximo, a un rival de Primera RFEF. En ese caso remoto, puesto que solo habrá una eliminatoria entre conjuntos de la categoría de bronce, el orden de extracción de las bolas determinaría quién jugaría como local. Lo lógico es que el Eldense se vea las caras con un rival de Segunda RFEF, una categoría por debajo.

Para el Eldense, esa eliminatoria se disputará tras recibir en el Nuevo Pepico Amat al Real Murcia. Justo después de la primera ronda copera, volverá a actuar como local recibiendo al Algeciras. Al cuadro azulgrana le interesa avanzar en Copa, ya que hay bastantes papeletas de recibir en siguientes fases a rivales de Primera División.