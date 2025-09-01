Elche y Eldense acuerdan la cesión simple de Rafa Núñez

Rafa Núñez se marcha cedido al Eldense. El Elche quería dar salida al extremo dominicano y jugará en el Nuevo Pepico Amat. El cuadro azulgrana buscaba otro jugador de banda tras el fichaje de Rober Ibáñez.

Núñez tiene contrato hasta 2027 con el Elche. Ha tenido ofertas en Portugal y alguna propuesta en Segunda, pero se ha decantado por seguir cerca de casa. El internacional con República Dominicana sabe que en Elda tiene bastantes opciones de ser titular.

Rafa Núñez jugó cedido en el Cartagena la segunda mitad de curso en la temporada 2024-2025. Descendió con el cuadro albinegro, pero tuvo bastante protagonismo.

El que no llegará al Eldense será Adam Boayar. En esa operación no se ha llegado a un acuerdo, a pesar del interés azulgrana en firmar al punta internacional con Marruecos sub-20.