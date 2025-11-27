El Elche dispone de 295 entradas para Son Moix a 30 euros

El Elche ha puesto este jueves a la venta, entre sus abonados, las 295 localidades que el Mallorca ha cedido para el duelo en Son Moix. Será el sábado 13 de diciembre a las 16:15 horas. Último encuentro del año lejos del Martínez Valero para el conjunto dirigido por Eder Sarabia.

Las entradas tienen un precio de 30 euros. Como es habitual, se reserva un 20% del total de las localidades para la Federación de Peñas y la Grada de Animación. El plazo de adquisición finalizará el martes 9 de diciembre a las 14:00 horas.

Antes de la visita a Palma de Mallorca, el Elche jugará este viernes en Getafe. En el Coliseum Alfonso Pérez no habrá entradas de afición visitante por las obras en el feudo azulón. La próxima semana tocará recibir al Girona de Míchel. El Elche supera el 'Tourmalet' y afronta un mes clave con duelos directos.