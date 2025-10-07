Elche: Diangana se cae de la lista de RD Congo por lesión

Grady Diangana causa baja en la lista de la República Democrática del Congo tras caer lesionado en el Alavés-Elche. El atacante franjiverde se retiró con molestias al descanso en Mendizorroza y, por tanto, no podrá estar con su selección para los choques ante Togo y Sudán. Ahora se someterá a pruebas médicas para conocer el alcance de esos problemas físicos que le obligaron a ser sustituido en Vitoria.

La ausencia de Diang con RD Congo provoca que el Elche se quede sin internacionales en la 'ventana FIFA', más allá de la presencia de Rodrigo Mendoza en el Mundial de Chile con la sub-20. El combinado de Paco Gallardo juega este martes los octavos de final del torneo frente a Ucrania. España se ha colado en esta ronda tras ser uno de los cuatro mejores terceros. Sarabia estará pendiente del Mundial, puesto que de ello depende la disponibilidad de Mendoza para la siguiente jornada ante el Athletic.

Affengruber, que entró como reserva en la lista de Austria, tendrá que seguir esperando su oportunidad para estrenarse con la absoluta de su país. Fue internacional en categorías inferiores, pero quiere cumplir su sueño y debutar con los 'mayores'. El central franjiverde causará baja por sanción contra el Athletic, por lo que no volverá a jugar hasta el sábado 25 de octubre ante el RCD Espanyol.

Con Diangana está la 'amenaza' de la Copa África. El campeonato arrancará a finales de 2025 y se prolongará durante un mes. Todavía no se sabe si irá convocado. Su selección, RD Congo, ha quedado encuadrada en el grupo D. Se medirán a Senegal, Botsuana y Benín. El torneo se celebrará en Marruecos.