Elche destina más de 300.000 euros en la adecuación de áreas deportivas en Santa Ana, Valverde y Torrellano

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Elche ha aprobado en su reunión de este jueves la adjudicación de las obras de acondicionamiento de áreas deportivas y recreativas en las pedanías de Santa Ana, Valverde y Torrellano.

En Santa Ana se va a actuar en el entorno del camino de la Mina. En Valverde, se va a adecuar un área recreativa de casi 14.000 metros cuadrados, entre Valverde Alto y Valverde Bajo. Y en Torrellano se va a crear una nueva zona verde que será bautizada como ‘Jardín del agua’ y que se localizará en la zona limitada por las calles de la Pau, Francisco Miguel Soler y calle del Jardí, al norte de la N-340.

La ejecución de todos los proyectos va a contar con una dotación económica de 310.000 euros.

“Son actuaciones muy necesarias para garantizar que nuestros vecinos cuenten con espacios seguros, modernos y de calidad, donde disfrutar del deporte, el ocio y la convivencia”, ha afirmado Pedro José Sáez, concejal de Pedanías, que ha avanzado que las obras comenzarán en las próximas semanas y tendrán un plazo de ejecución de 2 meses: “Seguimos cumpliendo con nuestro compromiso de apostar por las pedanías y de mejorar la calidad de vida de todos los ilicitanos, vivan donde vivan”, ha concluido Sáez.

Dedicatoria de una palmera a Córdoba

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha aprobado dedicar de una palmera en el parque municipal a la ciudad de Córdoba como recuerdo permanente de la visita institucional a Elche de su alcalde, José María Bellido Roche, el próximo sábado 4 de octubre.

Escuelas infantiles municipales

En la reunión de este jueves también se ha aprobado la ampliación del plazo de ejecución del contrato de obras de instalación de climatización y ventilación de las cinco escuelas infantiles municipales.

Según ha explicado la portavoz de la Junta Local de Gobierno, las empresas han solicitado un incremento de entre 5 y 8 semanas en el plazo de ejecución debido a retrasos en la entrega de determinados materiales y cambios solicitados por el personal docente para minimizar el impacto de los trabajos en el funcionamiento de los centros.