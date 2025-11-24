Al Elche se le dan bien los 'equipos Champions'

El Elche dio una gran imagen contra el Real Madrid y arañó un empate que le permite seguir con cinco puntos de renta sobre el descenso. Además, el choque en el Martínez Valero volvió a dejar claro que el Elche compite ante cualquier rival. De hecho, se ha medido ya a cuatro equipos de Champions y solo ha perdido en Montjuic.

El cuadro de Eder Sarabia ha empatado ante Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao y Real Madrid. Solo queda por jugar, en la primera vuelta, frente al Villarreal. Será en el mes de enero en el Martínez Valero.

La personalidad que está mostrando el Elche ante 'equipos Champions' está llamando la atención en el panorama nacional. No ha sido inferior a ningún rival. Ni siquiera ante el Barça, donde perdió por 3-1. Ganó la posesión en Montjuic y tuvo ocasiones para sacar algo positivo.

La ambición del conjunto ilicitano ha provocado que el empate ante el Real Madrid deje un sabor amargo. El Elche se puso por delante hasta en dos ocasiones y solo dos acciones embarulladas a balón parado, con polémica arbitral, evitaron el triunfo franjiverde.

Contra el Athletic, se empató sin goles en un encuentro marcado también por la polémica tras una posible roja directa a Vivian en el primer período. En el Metropolitano, en la segunda jornada, el Elche reaccionó al tanto inicial rojiblanco para empatar por medio de Rafa Mir y resistir en la segunda parte.

Tras este 'Tourmalet' del último mes, al Elche le llegan partidos de 'su Liga'. Este viernes tocará abrir jornada en el Coliseum ante el Getafe. Después llegará el Girona, equipo que abre el descenso. El cuadro de Sarabia mantiene cinco puntos de renta sobre la zona roja.