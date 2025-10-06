Elche culmina la implantación del contenedor marrón con su llegada a las áreas industriales del municipio

Elche ha culminado la implantación del contenedor marrón con la incorporación del mismo en el parque empresarial de Torrellano, en el Parque Agroalimentario de l’Alcudia y en el polígono de Carrús.

Se ha creado una red de ocho rutas diferencias distribuidas por el caso urbano y las distintas pedanías.

Con ello, la UTE Elche, concesionaria del servicio de limpieza y recogida de la basura en el municipio, ha adelantado unos meses la implantación completa del contenedor marrón.

Desde la implantación de la recogida de la fracción de orgánica la cantidad de residuos de esas características ha crecido año tras año y el pasado año creció en un 21 % respecto a las cifras globales registradas en 2024.

La recogida del contenedor marrón se lleva a cabo en horario de mañana y en el casco urbano se hace por la noche.

Los contenedores, excepto los del centro histórico y el barrio del Raval, son de carga lateral de 2.000 litros de capacidad.

En ese contenedor marrón se pueden depositar restos de comida, fruta y verdura, carne y pescado, posos de café e infusiones, pequeños restos de jardinería, papel de cocina, servilletas sucias, cáscaras de huevo, marisco y frutos secos, así como corchos, cerillas y serrín.