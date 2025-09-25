La crónica del tiempo

Elche, Crevillent y Santa Pola tienen por delante un jueves con sol por la tarde y más nubes por la mañana

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Avenida San Bartolomé de Tirajana de Los Arenales del Sol de Elche.
Avenida San Bartolomé de Tirajana de Los Arenales del Sol de Elche. | Onda Cero Elche

Los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó tienen por delante un jueves con intervalos de nubes por la mañana y soleado por la tarde.

Las temperaturas máximas van a ser prácticamente idénticas a las de ayer con lo que en Elche y Crevillent se esperan 25 grados, mientras que en Santa Pola se va a rondar los 24.

A partir de mañana viernes repuntará un poco el termómetro, si bien los modelos meteorológicos avanzan que, probablemente el lunes, vuelva a bajar.

Además, el primer día de la próxima semana parece que será muy nuboso y con bastante incertidumbre por la llegada de los restos del exhuracán Gabrielle. No se descarta que pueda llover.

