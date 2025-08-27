Elche, Crevillent y Santa Pola llegan al ecuador de la semana con pocos cambios en lo meteorológico

En lo meteorológico, la de este miércoles va a ser una jornada muy parecida a la de ayer martes.

Por tanto, va a continuar predominando el cielo despejado, aunque la calima mantiene su presencia y enturbia el cielo.

Las temperaturas máximas van a experimentar un ligero ascenso con lo que tanto en Elche como en Crevillent se va a rondar los 33 grados centígrados, mientras que en Santa Pola el termómetro se va a quedar en los 30.

El viento va a soplar flojo de suroeste por la mañana y de sureste puntualmente moderado por la tarde.

El viento de levante hará desaparecer la calima

De cara a este jueves se espera viento de poniente que favorecerá la desaparición de la calima presente en el conjunto de la comarca del Baix Vinalopó en los dos últimos días.

Ese viento de poniente se registrará por la mañana, al tiempo que de cara a la tarde se espera que sople de componente sur-sureste.

Además, ese viento secará el ambiente y favorecerá un ascenso de las temperaturas, si bien a partir del viernes se prevé una bajada significativa de los valores máximos de los termómetros.

El fin de semana apunta a soleado y veraniego.