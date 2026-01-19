La crónica del tiempo

Elche, Crevillent y Santa Pola esperan un lunes con nubosidad, viento flojo y temperaturas sin cambios

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Rotonda de circulación en Elche.
Rotonda de circulación en Elche. | Onda Cero Elche

La tercera semana completa del mes de enero comienza en la comarca del Baix Vinalopó con una jornada de lunes en la que va a predominar la nubosidad variable y en la que el viento va a soplar en general flojo del norte.

Las temperaturas van a ser muy similares a las registrada ayer. Así, el termómetro va a rondar en Elche, Crevillent y Santa Pola valores máximos de 15 grados centígrados.

Todo apunta a que la borrasca Harry va a afectar a nuestra zona de forma muy marginal.

Mañana martes se espera una jornada fría con viento puntualmente fuerte del norte, sobre todo por la mañana, nubosidad variable y posibilidad de algo de lluvia débil en cualquier momento del día.

