Elche, Crevillent y Santa Pola esperan un lunes con nubosidad, viento flojo y temperaturas sin cambios

La tercera semana completa del mes de enero comienza en la comarca del Baix Vinalopó con una jornada de lunes en la que va a predominar la nubosidad variable y en la que el viento va a soplar en general flojo del norte.

Las temperaturas van a ser muy similares a las registrada ayer. Así, el termómetro va a rondar en Elche, Crevillent y Santa Pola valores máximos de 15 grados centígrados.

Todo apunta a que la borrasca Harry va a afectar a nuestra zona de forma muy marginal.

Mañana martes se espera una jornada fría con viento puntualmente fuerte del norte, sobre todo por la mañana, nubosidad variable y posibilidad de algo de lluvia débil en cualquier momento del día.