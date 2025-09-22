Elche, Crevillent y Santa Pola despiden el verano este lunes con sol y descenso de las temperaturas

Este lunes vivimos las últimas horas del verano. A las 20:19 horas llega el otoño, que es una estación del año que va a durar 89 días y 21 horas. Terminará el 21 de diciembre con el comienzo del invierno.

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante un día bastante soleado, que se nublará de cara al final del mismo y en el que van a descender las temperaturas.

El viento va a soplar en general flojo de noroeste hasta media mañana cuando pasará a ser de componente marítima.

En Elche, Crevillent y Santa Pola se espera una temperatura máxima de 26 grados centígrados.

Además, la próxima madrugada no se descarta que se pueda registrar algún aguacero tormentoso de cierta intensidad y, de hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia que a partir de medianoche se va a activar en el litoral sur de la provincia de Alicante el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y que pueden venir con granizo y rachas de viento muy fuertes.

En principio, ese aviso amarillo se mantendrá hasta las ocho de la mañana de mañana.