Elche, Crevillent y Santa Pola dejan atrás un noviembre desigual en el desempleo

La comarca del Baix Vinalopó ha dejado atrás un mes de noviembre que en el mercado laboral ha sido positivo tanto en Elche como en Crevillent, registrando ambos municipios descensos en el paro.

La situación ha sido opuesta en Santa Pola, donde el penúltimo mes del año se ha cerrado con más demandantes de empleo que los que había a la finalización de octubre. Concretamente se ha registrado la destrucción de 39 empleos.

En noviembre, el paro ha descendido en Elche en 25 trabajadores y trabajadoras, mientras que en Crevillent las listas de demandantes de empleo se han reducido en cuatro personas.

Así lo revelan las cifras facilitadas por el sindicato CCOO que señalan que la creación de empleo en noviembre tanto en Elche como en Crevillent la ha liderado el sector Industria.

La Construcción ha favorecido la incorporación de trabajadores al mercado laboral en Elche y en Santa Pola, al tiempo que en los tres municipios de la comarca del Baix Vinalopó se ha registrado destrucción de empleo en el sector Servicios.

En el apartado de contratación destaca que la que se refiere a tiempo parcial continúa siendo predominante en Elche y en Santa Pola.

En Crevillent la cifra de contratos a jornada completa ha sido en noviembre superior a la de a jornada parcial.

Comarcas del Medio y Alto Vinalopó

En la comarca del Medio Vinalopó, el paro ha bajo en noviembre en Novelda, Monóvar, Monforte del Cid, Algueña, Hondón de los Frailes y La Romana.

Por el contrario, el mes de diciembre ha comenzado con más demandantes de empleo que lo que había en octubre en Elda, Petrer, Aspe y Hondón de las Nieves.

En el municipio de Pinoso no se ha registrado ninguna variación en las cifras de desempleo entre los meses de octubre y noviembre.

En la comarca del Alto Vinalopó, el desempleo se ha reducido en noviembre en todos los municipios a excepción de en Villena donde el paro se ha incrementado en 21 personas.