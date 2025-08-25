La crónica del tiempo

Elche, Crevillent y Santa Pola comienzan la última semana de agosto con temperaturas sin cambios y calima

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Paseo de la Estación de Elche, lugar en el que se va a instalar en nuevo racó 'Festi Elx'.
Paseo de la Estación de Elche, lugar en el que se va a instalar en nuevo racó 'Festi Elx'. | Onda Cero Elche

La última semana del mes de agosto ha comenzado con la previsión para su primera mitad de temperaturas máximas sin cambios y la llegada de calima, de polvo sahariano en suspensión.

Por delante tenemos un lunes con presencia en el cielo de bastantes nubes, sobre todo por la mañana. No se descarta que, de forma esporádica se pueda escapar alguna lluvia débil. No en vano, alguna gota ya ha caído de madrugada.

A partir de mediodía habrá viento de levante moderado.

Como ha ocurrido en los últimos días, las temperaturas máximas van a rondar valores máximos en Elche de 32 grados, en Crevillent de 33 y en Santa Pola de 30.

Hoy va a comenzar a notarse la llegada de calima, que irá a más a partir de mañana martes.

Adelanto de previsión a partir del jueves

De cara a la segunda mitad de la semana, para el jueves se prevé que el viento sople de poniente lo que provocará la desaparición de la calima, pero las temperaturas repuntarán.

