Elche, Crevillent y Santa Pola arranca la semana con descenso de temperaturas y previsión de avance hacia al invierno al final de la misma

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante una jornada de lunes bastante soleada en la que durante la mañana el viento del noroeste va a soplar puntualmente moderado. Será ya flojo de cara a la tarde.

Las temperaturas van a descender un poco. En Elche y Santa Pola se espera que el termómetro ronde los 21 grados de máximos, mientras que en Crevillent se quedará en 20.

El descenso de las temperaturas va a continuar en los próximos días y de cara al viernes y el fin de semana se apunta a que habrá temperaturas invernales.