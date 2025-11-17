La crónica del tiempo

Elche, Crevillent y Santa Pola arranca la semana con descenso de temperaturas y previsión de avance hacia al invierno al final de la misma

Jorge Miralles te cuenta en Onda Cero Elche diariamente, de lunes a viernes, la previsión meteorológica

Jorge Miralles

Elche |

Jardín de las Cultural del barrio de Altabix de Elche.
Jardín de las Cultural del barrio de Altabix de Elche. | Onda Cero Elche

La comarca del Baix Vinalopó tiene por delante una jornada de lunes bastante soleada en la que durante la mañana el viento del noroeste va a soplar puntualmente moderado. Será ya flojo de cara a la tarde.

Las temperaturas van a descender un poco. En Elche y Santa Pola se espera que el termómetro ronde los 21 grados de máximos, mientras que en Crevillent se quedará en 20.

El descenso de las temperaturas va a continuar en los próximos días y de cara al viernes y el fin de semana se apunta a que habrá temperaturas invernales.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer