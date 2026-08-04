Elche se convierte en protagonista del sorteo de la ONCE del 18 de agosto

En la mañana de este martes ha tenido lugar la presentación del cupón de la ONCE que dedica el sorteo del martes 18 de agosto a la ciudad de Elche con motivo de su reconocimiento como 'Capital Mediterránea del Deporte 2026'. Cinco millones de cupones y vallas publicitarias serán las encargadas de difundir por toda España este nombramiento.

El descubrimiento de la imagen del Pabellón Inclusivo Sara Marín y María Díez que ilustra el cupón ha sido realizado por el concejal de Deportes, José Antonio Román; la edil de Turismo, Irene Ruiz y la directora de la ONCE de la provincia de Alicante, Estela María Medina.

Elche fue elegida 'Capital Mediterránea del Deporte 2026' con la máxima puntuación entre todas las aspirantes. La elección corrió a cargo de la Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte (ACES), entidad dependiente de la UNESCO.

Román ha señalado que este cupón representa un "homenaje al deporte inclusivo". Asimismo, ha explicado que "de cara al futuro próximo, el grupo social ONCE está haciendo un trabajo grandísimo en labores de inclusividad, en el Pabellón Sara Marín y María Díez, para que todas las personas puedan practicar cualquier tipo de deporte".

A este discurso también se ha sumado la directora de la ONCE de la provincia de Alicante, Estela María Medina, quien apunta que "para las personas con discapacidad el deporte simboliza autonomía, siendo la inclusión una necesidad y un beneficio para todos".

Para aquellos interesados, los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde la página web del grupo social ONCE y en establecimientos colaboradores autorizados.