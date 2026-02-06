Elche concluye el reasfaltado de las rotondas de circulación del parque empresarial de Torrellano

Con una inversión de 199.000 euros, estos días se están ultimando en el parque empresarial de Torrellano de Elche los trabajos de reasfaltado de sus rotondas.

La iniciativa está subvencionada por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) a través de una convocatoria de ayudas para mejora en polígonos y áreas industriales.

Las obras se han ejecutado en cinco rotondas. Ha sido concretamente en las situadas en las intersecciones de las calles Marie Curie con Manuel de Falla, German Bernacer con Miguel Servet, Juan de la Cierva con Miguel Servet, German Bernacer con Manuel de Falla, además de Miguel Servet con Severo Ochoa.

Los trabajos comenzaron antes de Navidad y este viernes ha finalizado el reasfaltado de la última de esas rotondas y la próxima semana se llevarán a cabo los trabajos de repintado de la señalización horizontal.

Pablo Ruz, alcalde de Elche, ha destacado este viernes que hacía tres décadas que no se llevaban a cabo este tipo de trabajos en el parque empresarial: “Seguimos trabajando pensando en los trabajadores y en los empresarios, así como en los autobuses que han multiplicado por 20 su frecuencia”, ha afirmado Ruz que ha destacado que “es la única manera de tener el municipio en condiciones es con inversión y mantenimiento”.