Mantenimiento

Elche concluye el reasfaltado de las rotondas de circulación del parque empresarial de Torrellano

La semana que bien se procederá al repintado de la señalización horizontal

David Alberola García

Elche |

Con una inversión de 199.000 euros, estos días se están ultimando en el parque empresarial de Torrellano de Elche los trabajos de reasfaltado de sus rotondas.

La iniciativa está subvencionada por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) a través de una convocatoria de ayudas para mejora en polígonos y áreas industriales.

Las obras se han ejecutado en cinco rotondas. Ha sido concretamente en las situadas en las intersecciones de las calles Marie Curie con Manuel de Falla, German Bernacer con Miguel Servet, Juan de la Cierva con Miguel Servet, German Bernacer con Manuel de Falla, además de Miguel Servet con Severo Ochoa.

Los trabajos comenzaron antes de Navidad y este viernes ha finalizado el reasfaltado de la última de esas rotondas y la próxima semana se llevarán a cabo los trabajos de repintado de la señalización horizontal.

Client Challenge

Pablo Ruz, alcalde de Elche, ha destacado este viernes que hacía tres décadas que no se llevaban a cabo este tipo de trabajos en el parque empresarial: “Seguimos trabajando pensando en los trabajadores y en los empresarios, así como en los autobuses que han multiplicado por 20 su frecuencia”, ha afirmado Ruz que ha destacado que “es la única manera de tener el municipio en condiciones es con inversión y mantenimiento”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer