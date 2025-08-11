Elche CF cierra la pretemporada con cuatro victorias y cuatro derrotas

El Elche CF ha finalizado su pretemporada con un balance equilibrado: cuatro victorias y cuatro derrotas en los ocho partidos disputados. El equipo de Eder Sarabia ha alternado momentos de buen juego con otros en los que se han visto carencias que deberán corregirse antes del inicio liguero.

Los franjiverdes arrancaron con un triunfo ante el Millwall (2-1), pero encadenaron derrotas frente al Hércules (0-2) y el Blackburn Rovers (0-1). La victoria contra el Getafe (2-1) dio un respiro antes de dos nuevos tropiezos ante el Al-Ahli (1-2) y el Al-Ain (3-4).

La preparación terminó con buenas sensaciones gracias a los triunfos ante el Almería (1-0) y el Hércules (1-0) en los dos últimos amistosos.

Sarabia ha aprovechado este periodo para dar minutos a todos los jugadores y probar diferentes variantes tácticas. El debut liguero será el lunes 18 de agosto en el Martínez Valero frente al Real Betis.