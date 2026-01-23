El Elche cierra el fichaje del extremo Lucas Cepeda

El Elche ha cerrado el fichaje de Lucas Cepeda, extremo chileno de 23 años procedente de Colo Colo. La reunión de la directiva dio luz verde este jueves a la operación por la que el futbolista aterrizará en la ciudad ilicitana en las próximas horas. Lo lógico es que esté en la convocatoria ante el FC Barcelona.

Cepeda era una de las prioridades de la entidad franjiverde en el mercado invernal. Desde hace semanas, el jugador sabía del interés del Elche. El chileno quería dar el salto a Europa. Colo Colo esperaba una oferta formal, que ha llegado en los últimos días y se debatía este jueves en una reunión para abordar la operación.

La salida de Lucas Cepeda de Colo Colo ya es oficial por parte del club chileno. Ahora volará hacia Elche y, tras el pertinente reconocimiento médico, será anunciado como nuevo futbolista franjiverde. Según el periodista Germán García, el Elche ha obtenido el 70% de los derechos del futbolista por una cifra que ronda los dos millones de euros.

No será el único movimiento del Elche en el mercado invernal. El club busca un jugador para el carril diestro y tampoco se descarta la incorporación de un central. Cepeda, a pesar de actuar por la izquierda, ha jugado también por la derecha en algunos partidos.