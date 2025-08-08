El Elche cierra la campaña de abonados con un récord histórico

El Elche Club de Fútbol ha cerrado la campaña de abonos para la temporada 2025/26 con una cifra sin precedentes: 27.000 abonados. Este registro supone un nuevo récord en los más de cien años de historia de la entidad franjiverde y supera con holgura la anterior mejor marca, lograda en 2015 con algo más de 25.000 carnés.

La respuesta de la afición ha sido masiva, impulsada por el regreso del equipo a la máxima categoría del fútbol español. Además, club ha agradecido públicamente el compromiso y la fidelidad de los seguidores, que han llenado las oficinas para renovar o adquirir su abono. Con este volumen de carnés, el estadio Martínez Valero será uno de los recintos con mayor número de abonados de LaLiga, garantizando un gran ambiente en cada jornada.

A partir de este momento, no se podrán solicitar nuevas citas ni adquirir abonos, ya que se ha completado el aforo reservado para la campaña. El club asegura que esta medida busca ofrecer una experiencia óptima a todos los abonados durante la temporada.

Por último, la entidad franjiverde en su comunicado oficial ha destacado que seguirá trabajando para que la campaña 2025/26 esté a la altura de las expectativas generadas.