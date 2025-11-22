Elche celebra la última semana de noviembre el aniversario de la declaración del Palmeral como Patrimonio de la Humanidad

La concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Elche ha preparado para la próxima semana distintas actividades para conmemorar el veinticinco aniversario de la declaración del Palmeral ilicitano como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco, que es un hito que tendrá lugar el domingo de la semana que viene, último día de noviembre.

Las actividades arrancarán el martes con la presentación en el Hort del Xocolater, del libro de fotografías sobre el Palmeral realizado por la Asociación Fotográfica de Elche.

El miércoles, en el Hort de Pontos, tendrá lugar una degustación de vinos organizada por la Ruta del Vino de Alicante, acompañada de productos del Camp d’Elx, como quesos y dátiles.

El jueves en el Centro de Congresos, se celebrará una jornada “organizada por Elche Piensa en la que expertos abordarán los retos y oportunidades del Palmeral.

Por último, durante el último fin de semana de este mes se ha programado una Fiesta del Palmeral, organizada por Volem Palmerar y la ADR.: “Será una jornada de convivencia muy bonita para que todos podamos disfrutar”, ha explicado José Antonio Román, concejal de Medioambiente en el Ayuntamiento de Elche.

El broche final a la celebración lo pondrá el domingo 30 de noviembre un acto institucional para conmemorar el vigesimoquinto aniversario de la declaración del Palmeral de Elche como Patrimonio de la Humanidad.