El Elche busca romper su maldición en el estreno en Primera

El Elche se estrenará en Primera, tras el ascenso en Riazor, en la noche de este lunes 18 de agosto frente al Real Betis. El encuentro tendrá lugar en el estadio Martínez Valero a las 21:00h.

Históricamente, a la entidad franjiverde no se le ha dado bien la primera jornada, y menos aún en Primera División. El equipo acumula once estrenos consecutivos sin lograr los tres puntos. El último triunfo en un debut liguero en la máxima categoría se remonta a la temporada 1973/74, cuando venció por la mínima al FC Barcelona en el Martínez Valero.

En su última experiencia en Primera, en la temporada del centenario, los ilicitanos comenzaron con una dura derrota frente al Betis en el Villamarín. En total, de los 24 partidos inaugurales en Primera, el Elche solo ha ganado tres, ha empatado siete y ha perdido los 14 restantes.

Sin embargo, el balance histórico frente al conjunto verdiblanco sí ofrece motivos para el optimismo. En 18 enfrentamientos entre ambos, los franjiverdes suman seis victorias, por cinco del Betis y siete empates. Aun así, los andaluces encadenan cinco visitas al Martínez Valero sin perder (tres empates y dos victorias, estas últimas en los dos duelos más recientes).

La última victoria ilicitana frente a los béticos llegó el 19 de abril de 2022 en el Villamarín. Un gol de Tete Morente dio los tres puntos al Elche, que con ese resultado dejó prácticamente sellada la permanencia en Primera.