Elche: Bigas y Affengruber se quedan en el gimnasio a dos días del duelo en Sevilla

La plantilla del Elche ha completado su penúltimo entrenamiento antes del duelo del Sánchez Pizjuán frente al Sevilla. En la sesión ha habido dos ausencias significativas: Pedro Bigas y David Affengruber. La pareja de centrales titular se ha quedado en el gimnasio a dos días del choque en tierras andaluzas.

A priori, ni Bigas ni Affengruber tendrán problemas para ser de la partida en el once. Se han quedado en el gimnasio para rebajar carga física, según apuntan desde el club franjiverde. El austriaco está sorprendiendo al fútbol español en su debut en la élite, mientras que el balear está rindiendo a un gran nivel en este inicio de Liga.

La otra ausencia en el entrenamiento ha sido la de Rodrigo Mendoza. El murciano acaba de regresar a España con la sub-21 tras jugar 89 minutos en Kosovo, en partido clasificatorio para el Europeo de 2027. Mendoza sólo tendrá una sesión con el grupo antes del partido de este viernes, por lo que todo apunta a que podría empezar desde el banquillo. Martim Neto se postula como titular.

Por otro lado, Germán Valera y Álvaro Rodríguez han abandonado la sesión de trabajo antes que el resto de sus compañeros. El punta arrastra algunas molestias y Sarabia le quiere mimar. André Silva tiene opciones de debutar como titular si Álvaro Rodríguez no llega al 100%.