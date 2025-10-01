Movilidad

Elche bate récord de pasajeros en el autobús urbano: más de 11,2 millones de enero a septiembre

Un millón de los viajeros los han sumado las líneas del transporte urbano a las pedanías

David Alberola García

Elche |

Uno de los autobuses híbridos de Elche
Uno de los autobuses híbridos de Elche | Ayuntamiento de Elche

A fecha 30 de septiembre, Elche ha alcanzado cifras récord en el servicio de autobús con más de 11,2 millones de usuarios en los primeros nueve meses del año.

En ese mismo periodo, más de un millón de pasajeros han hecho uso de las líneas del autobús urbano activadas en enero.

“Son datos muy positivos que refrendan la política de seguir mejorando el servicio de autobús; demuestran que la apuesta decidida por la movilidad sostenible está dando resultados tanto en el casco urbano como en las pedanías”, ha destacado Claudio Guilabert, concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de Elche, que también ha adelantado que se trabaja ya en la mejora de las líneas nocturnas de fin de semana.

Por otro lado, el concejal de Movilidad ha confirmado que desde hoy la línea R12 amplía su recorrido y va a ofrecer servicio continuo en la pedanía de Los Arenales del Sol durante todo el año. Ese recorrido va a ser circular discurriendo por las calles Gran Vía, Bahía, Albacete, San Bartolomé de Tirajana, Isla de Menorca y avenida Costa Blanca.

El servicio cuenta con una frecuencia aproximada de 60-70 minutos para los trayectos playa-zona alta y de 45-50 minutos en sentido inverso.

“Hemos superado los 11 millones de viajeros y nuestro compromiso es seguir mejorando, como hemos hecho con la ampliación de horarios de la R7 y R9 o con las novedades de la R12 de Arenales del Sol”, ha señalado Ángel Luis Andreu, gerente de Autobuses Urbanos de Elche.

