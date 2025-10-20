Elche arranca la semana en la que se celebra San Crispín con un acto de puesta en valor de 150 años de su industria del calzado

Este lunes arranca en Elche la segunda edición de la Semana del Calzado, cuyas actividades se van a extender hasta el domingo, jornada en la que se celebra la festividad de San Crispín, patrón de los zapateros.

La programación de esa Semana del Calzado arranca a las 17:30 horas con un acto conmemorativo del 150 aniversario de la industria ilicitana del calzado que va a servir para rendir homenaje a uno de los motores de la economía local.

Va a tener como escenario el centro de congresos ‘Ciutat d’Elx’ y, entre otros, va a contar con la participación de instituciones, asociaciones empresariales, representantes del sector, así como de los ámbitos político, económico y académico.

Durante el acto se va a repasar la evolución del sector a lo largo de siglo y medio, desde los talleres artesanales del siglo XIX hasta las actuales empresas tecnológicamente avanzadas que ya integran en sus procesos diseño, sostenibilidad y digitalización.

Además, se va a presentar una retrospectiva visual y documental que pondrá en valor "la capacidad de adaptación, resiliencia y talento de miles de profesionales que han hecho posible el éxito de esta industria".

El evento incluirá intervenciones institucionales, testimonios empresariales y un reconocimiento a las generaciones que han contribuido al desarrollo del calzado en Elche.

Pregón de San Crispín y pasarela de calzado

También en la tarde de este lunes, a las 19:00 horas, en el centro de congresos de Elche va a tener lugar el pregón de San Crispín que va a correr a cargo de Francis Carbonell, de la empresa Wonders.

Con motivo de la Semana del Calzado para los próximos días se han programado una exposición titulada ‘Elche Fashion Shoes’, que mañana se podrá visitar en el centro cultural Las Clarisas y en la que se van a mostrar las últimas tendencias de temporada de empresas de calzado ilicitanas.

Además, se ha impulsado visitas de colegios a empresas de calzado; un taller de orientación al sector zapatero y una pasarela de muestras de calzado el sábado en el Hort del Xocolater.

El colofón a la semana lo pondrá el domingo la romería de San Crispín, que este año cumple 75 años.