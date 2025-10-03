Elche se queda sin aportaciones de los fondos europeos EDIL: el alcalde dice que es “arbitrario” y el PSOE pide “autocrítica”

Elche se ha quedado este año sin acceder al reparto de fondos europeos EDIL, en una convocatoria a la que el Ayuntamiento ilicitano optaba a conseguir subvenciones por valor de unos doce millones de euros para la ejecución de cinco proyectos concretos, entre ellos el centro de cultural que se va a crear en Hayton, las reformas de los mercados de las plazas de Madrid y de Barcelona o la compra de cinco nuevos autobuses eléctricos.

El alcalde de Elche Pablo Ruz (PP) ha lamentado esa situación y ha anunciado recurso a la resolución del Ministerio de Hacienda que es el que tutela y reparte esos fondos europeos.

En la resolución inicial, los proyectos de Elche que han concurrido a la convocatoria de ayudas no han logrado la puntuación necesaria para acceder a ellas.

Ruz se ha mostrado “perplejo” por esa decisión y ha cargado contra el Gobierno central por una decisión que ha considerado “arbitraria”.

“Nuestra perplejidad es absoluta y vamos a recurrir porque consideramos que aquí ha habido una decisión arbitraria, que no entendemos y que es insólita”, ha señalado Pablo Ruz.

Pese a los obstáculos económicos que representa no poder acceder a las subvenciones solicitadas, el alcalde de Elche ha dejado claro que todos los proyectos que habían concurrido a la convocatoria de los fondos EDIL continúan adelante y, si los recursos que se van a tramitar no dan los frutos, su ejecución continuará con recursos propios del Ayuntamiento.

El alcalde de Elche ha explicado que, junto a Elche, otras ciudades de la provincia como Orihuela o Alicante también se han quedado sin subvenciones de los planes EDIL.

El PSOE pide autocrítica

Desde el PSOE, su portavoz municipal Héctor Díez ha pedido al equipo de gobierno “autocrítica y la revisión de los proyectos presentados” en la convocatoria de los fondos EDIL: “Estas son las consecuencias de tener un alcalde más centrado en la polémica que en la gestión”, ha defendido el portavoz socialista que ha exigido al equipo de gobierno (PP y Vox) que abandone la actitud de “echar balones fuera y culpar a Pedro Sánchez de todos los males”.