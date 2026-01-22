Elche ampliará en 2027 su oferta de alojamiento con un nuevo hotel de 36 habitaciones en pleno centro histórico.

Los promotores de un nuevo hotel en el centro de Elche confían en que pueda ser inaugurado el próximo año. Estará en pleno corazón del caso histórico, en la calle Solars, y ofrecerá 36 habitaciones con servicios novedosos, al menos poco usuales en una instalación de esas características como es un obrador de pan en el que diariamente se preparará ese producto que se ofrecerá a los clientes.

El hotel ha sido presentado esta mañana en el marco de la feria Fitur, que se sigue celebrando en Madrid. El nuevo hotel se llamará ‘Buenas Elche Urban Hotel’.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha destacado que la llegada de este nuevo hotel “responde a una necesidad real de la ciudad y consolida el modelo turístico que estamos construyendo, basado en la calidad, la sostenibilidad y la integración con el entorno urbano y patrimonial”.

El proyecto de construcción del nuevo hotel va a ser desarrollado por la cadena AR Hotels. Va a suponer a rehabilitación integral de un edificio histórico, como es en el que antaño estaba la sede de la ONCE en Elche, respetando su valor urbano y patrimonial para adaptarlo a un uso hotelero moderno y eficiente.

La presentación del nuevo hotel ha sido una de las acciones de Elche este jueves, segundo día de Fitur, en el que también han sido protagonistas las playas ilicitanas con una presentación en el pabellón de la Comunitat de las mismas.

Aspe y el pintor Vicente Pastor Calpena

Por su parte, el Ayuntamiento de Aspe ha presentado en el marco de Fitur un convenio de colaboración que va a firmar con la familia del pintor local Vicente Pastor Calpena merced al que la casa en la que vivió el reconocido artista se va a convertir en un museo que va a poner en valor su trayectoria y su obra.

Biar en la plaza de Callao

También ha sido protagonista en este segundo día de la feria turística otro municipio de las comarcas del Vinalopó como es Biar, que en la plaza de Callao de Madrid ha proyecto un vídeo promocional de la localidad en una acción que se va a repetir durante los próximos días en ese emblemático espacio público de la capital de España donde el Patronato Costa Blanca ha instalado un cubo gigante de pantallas en las que se proyectan los vídeos.

‘Llums de la mar’ en Santa Pola

Y Santa Pola ha avanzado la celebración el próximo mes de junio, concretamente en la madrugada del 5al día 6, de una nueva edición del espectáculo pirotécnico ‘Llums de la mar’, con el que dará la bienvenida al verano desde la playa de Levante.