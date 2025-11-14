Elche alcanza en noviembre una ocupación hotelera del 88% y bate un récord histórico

El décimo mes del año se cerró en Elche con una tasa de ocupación hotelera del 88,1%, un dato que supera en 1,7 puntos porcentuales al obtenido el mismo mes de 2024 y que es, además, el mejor registro histórico para este mes.

El comportamiento del precio medio por habitación también ha sido favorable, con 89,41 euros, 11,23 euros más que la de octubre de 2024 y también por encima (0,93 euros más) que la tarifa del mes pasado. Por segundo mes consecutivo ocupación, precios medios y rentabilidad por habitación superan holgadamente los respectivos datos interanuales.

En octubre la motivación principal de los turistas alojados en Elche ha sido vacacional (60,2%), mientras que los viajeros de negocios han supuesto el 39,8%. Por su parte, la procedencia ha sido mayoritariamente nacional (54,7%) frente a un 45,3% de clientes internacionales. De la clientela internacional, los más numerosos han sido los llegados de Reino Unido (21,1%), seguidos de los de Francia (16,3%), Alemania (15,2%), Italia (10,1%), Países Bajos (6,8%), Bélgica (5,2%), Suecia (4,6%), Noruega (3,1%), Irlanda (2,9%), Polonia (2,5%) o EEUU (1,7%).

Los fines de semana han llenado muchos de los hoteles, mientras que otros eventos del ámbito profesional, de la cultura o el deporte han registrado también altas ocupaciones. Es el caso del XIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Ciencias del Deporte, que se celebró los días del 1 al 3, el Oasis Elche Music Fest, que tuvo lugar el 10 y 11, el Congreso de Agencia Espacial Europea, que fue del 13 al 17, el XII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, que se llevó a cabo del 17 al 19 o las representaciones extraordinarias del Misteri d’Elx, que se celebraron el 24 y 25.

El panorama turístico nacional (con datos disponibles de septiembre) refleja una tasa de ocupación del 66,9%. Los precios medios fueron de 131,43 euros y la estancia media en 3,27 días.

El Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández en el mes de septiembre recibió 1.907.274 viajeros, con un crecimiento interanual del 5,9% respecto a septiembre de 2024. El acumulado de enero a septiembre del presente año ha superado los 15,3 millones de viajeros, lo que encamina al aeropuerto hacia un nuevo récord histórico anual por encima de los 20 millones.