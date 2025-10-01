Elche: Affengruber se cuela como reserva en la lista de Austria

David Affengruber está siendo una se las sensaciones en el inicio de Liga en Primera División. Es el líder, junto a Bigas, de la defensa del Elche, único equipo invicto junto al FC Barcelona en la máxima categoría. El central franjiverde se ha colado como reserva en la lista de su selección, Austria, para los duelos clasificatorios para el Mundial 2026 ante San Marino y Rumanía.

El seleccionador Ralf Rangnick todavía no cuenta con el jugador del Elche como primera opción, pero Affengruber queda a expensas de posibles bajas para poder entrar en la lista definitiva. El defensa austriaco tiene como uno de sus objetivos meter la cabeza en el combinado nacional, con el Mundial del próximo verano como gran reto en el horizonte. A lo largo de su carrera, ha participado con la sub-19 y la sub-21.

La realidad es que en el eje central de la zaga de Austria hay bastante competencia. El seleccionador cuenta con jugadores contrastados de la talla de David Alaba, Kevin Danso o Marco Friedl. David Affengruber aspira a hacerse hueco la lista de convocados de Ralf Rangnick.

Las actuaciones del jugador del Elche no están pasado desapercibidas en España. En el Metropolitano ante el Atlético de Madrid, en uno de los grandes escaparates de nuestro fútbol, dio una lección defensiva. Es un fijo para Sarabia y solo fue suplente en El Sadar, un encuentro en jornada intersemanal marcado por las rotaciones. Aún así, entró al descanso y la cara del equipo ilicitano cambió.

El arranque del Elche puede favorecer que las selecciones se fijen en sus jugadores. Rodrigo Mendoza ya ha metido la cabeza en la sub-21, se ha ejercitado a las órdenes de Luis de la Fuente con la absoluta y ahora ha bajado con la sub-20 para disputar el Mundial de Chile. Diangana, uno de los últimos refuerzos, se marchará convocado con el Congo.