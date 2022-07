El PP de Elche acusa a PSOE y Compromís de abandonar el mantenimiento del barrio de San Antón

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Elche ha denunciado este jueves el estado de “abandono” en el que se encuentra el barrio de San Antón en aspectos como el “mantenimiento”, la “seguridad”, la “iluminación” y la “limpieza”.

Así lo ha asegurado Llanos Trigueros, concejala del Grupo Popular en el Consistorio ilicitano, que ha recalcado que son muchos los vecinos del barrio con los que ha contactado y que le han trasladado esas quejas.

Trigueros ha afirmado que el barrio de San Antón se encuentra en un estado de “abandono inadmisible” por parte del gobierno municipal y ha exigido a PSOE y Compromís que pongan remedio a la situación. Ha pedido “actuaciones inmediatas de limpieza, seguridad, podas, mantenimiento de zonas verdes y reparación del asfaltado”.

“El barrio de San Antón presenta un abandono inadmisible”, ha afirmado Llanos Trigueros que ha defendido que “un alcalde no puede permitir que los ilicitanos no tengan un barrio en condiciones con calles limpias, bien iluminadas, con un mantenimiento adecuado”. “Fíjense si está abandonado que ha crecido una palmera en plena acera; los vecinos también se quejan de que no se baldee con frecuencia o que no se instalen más bancos para las personas mayores o papeleras”, ha subrayado la concejala del PP que ha concluido que “los vecinos de San Antón, que llevan tiempo protestando, no se merecen el desprecio de PSOE y Compromís, no se merecen vivir en ese estado de abandono”.