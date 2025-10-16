Elche activa la contratación de la remodelación de los mercados municipales Plaza Madrid y Plaza Barcelona

El Ayuntamiento de Elche estima que las obras de reforma en los mercados municipales Plaza Madrid y Plaza Barcelona comenzarán a lo largo del primer trimestre del próximo año, probablemente en el mes de febrero.

Los trabajos en ambos edificios comerciales tienen un plazo de ejecución de diez meses con lo que, si no surgen contratiempos durante la marcha de los mismos, los dos mercados de abastos pueden estar en funcionamiento, completamente renovados, antes de la finalización de este mandato, en el año 2027.

La Junta de Gobierno Local del consistorio ilicitano ha dado este jueves luz verde al expediente por el que se va a impulsar el proceso de contratación pública de las obras en ambos mercados municipales.

En el de Plaza Madrid, los placeros ocuparán las dos plantas del edificio. Allí habrá 34 puestos y el proyecto de remodelación va a salir a licitación por un importe máximo de 2,5 millones de euros.

En el mercado Plaza Barcelona, el remodela complejo tendrá 14 puestos de venta ubicados en su totalidad en la planta baja del inmueble, mientras que la superior será destinada a dependencias y servicios municipales. A ella se trasladará, por ejemplo, la concejalía de Mercados.

El proyecto de reforma de Plaza Barcelona va a salir a concurso público por un montante de 2,2 millones de euros.

Por otro lado, también el próximo año se van a renovar las concesiones de los placeros de ambos mercados municipales, que están caducadas desde hace cuatro años en el caso de Plaza Barcelona y desde el pasado ejercicio en el de Plaza Madrid.

La rehabilitación de los dos edificios va a ser costeada íntegramente por el Ayuntamiento de Elche toda vez que los proyectos se han quedado fuera de las ayudas europeas de los fondos Edil.