Elche Acoge: “El reparto de competencias y la disponibilidad de recursos no puede ser excusa para no proteger los derechos de los niños”

La Fundación Elche Acoge se ha pronunciado públicamente este jueves tras la negativa del equipo de gobierno del PP y de Vox de abrir la puerta a que el municipio ilicitano pueda acoger menores migrantes no acompañados.

La ONG ha postulado de forma rotunda que “el reparto de competencias administrativas y la disponibilidad de recursos económicos no puede ser la excusa para no proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.

La ONG ilicitana ha subrayado que “los menores no acompañados migrantes son niños, niñas y adolescentes que están solos y necesitan que se garantice su protección y sus derechos”. Ha incidido en que los menores migrantes no acompañados “se han visto forzados a dejar sus hogares solos por las realidades extremadamente complejas en las que vivían en sus países” como son, cita, “guerras, condiciones de exclusión, falta de acceso a servicios básicos y discriminación por diferentes motivos o violencia institucional”.

Elche Acoge ha señalado que “la confrontación partidista que se da en el momento actual solo quebranta el interés superior de las y los menores y dificulta su adecuada protección”.

Además, Elche Acoge considera “imprescindible reforzar los sistemas de acogida y protección para atender las necesidades de los niños y las niñas de manera individualizada con calidad y dignidad, con independencia de su situación migratoria”, al tiempo que incide que, en virtud la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, “los niños, las niñas y adolescentes tienen derechos inherentes e inalienables que deben ser respetados y protegidos en todas las circunstancias” por “los gobiernos, los padres y otros agentes”.