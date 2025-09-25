Elche 2026: el recibo de la basura subirá más del 70 % y el del IBI bajará un 3 %

La tasa de basura subirá en Elche en 2026 más de un 70 %, lo que completará el incremento que ya ha experimentado este año, y con lo que se alcanzará lo exigido por la normativa europea que es que con la recaudación de esa tasa se cubra la totalidad del coste del servicio de recogida de residuos.

El equipo de gobierno del PP y de Vox avanzó el pasado año que la subida iba a ser escalonada, pero este año ha decidido que el próximo año alcance ya el 100 %.

Para amortiguar esa situación, el Ayuntamiento ha preparado bonificaciones para jubilados, familias numerosas y otras en situaciones de vulnerabilidad.

Asimismo, la ciudadanía en general podrá también bonificar la tasa de basura en hasta un 50 %. Para ello tendrá que reciclar de una forma muy concreta: acudiendo a un punto limpio, tanto fijo como móvil. Cualquier ciudadano que lo haga podrá alcanzar una bonificación de hasta el 30 % si recicla en el punto limpio una vez al mes, sin que se haya fijado un volumen mínimo de residuos depositados.

Además, si se llevan a ese punto limpio residuos peligrosos, cada vez que se haga, se accederá a una bonificación del 5 %, con un máximo de cuatro veces al año, con lo que ese índice máximo alcanzará un 20 %.

Así lo ha explicado este jueves el concejal responsable del área de Hacienda, Francisco Soler, que ha añadido que en la actualidad el recibo medio de la basura un domicilio ilicitano oscila entre los 109 y 154 euros.

La tasa de la basura en Elche se paga en dos recibos anuales, de modo que en 2026, el primer periodo de bonificación para cualquier ciudadano será en el segundo semestre.

El IBI baja un 3 %

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la nueva tasa de basura junto a la bajada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que el próximo año descenderá un 3 %. Con ello, tras el 2 % de rebaja aplicado en ese impuesto en los dos últimos años, el gobierno local del PP y de Vox da por cumplida la promesa de bajar el recibido conocido también como de la contribución en un 5 % en este mandato.

Realmente ese descenso puede ser mayor a ese índice comprometido porque la intención, según ha avanzado el alcalde Pablo Ruz, es que el IBI continúe bajando en ese año 2027.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha avanzado que la ordenanza de impuestos, tasas y precios públicos de 2026, en la que van la bajada del IBI y el incremento del recibo de la basura, se aprobarán en un pleno municipal de carácter extraordinario que se convocará en la primera o segunda semana del mes de octubre.

El resto de tributos, tasas y precios públicos permanecerán congelados