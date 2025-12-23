TRADICIÓN

Los dulces de Las Clarisas: un clásico de la Navidad en Elche

Almendrados, mantecados, nevaditos...las manos de las Hermanas Clarisas de Elche mantienen viva una tradición que endulza las fiestas de miles de ilicitanos

Mayte Vilaseca

Elche |

Las hermanas clarisas han convertido sus dulces navideños en un clásico de estas fiestas en la ciudad de las palmeras. A lo largo de estos días, los hornean sin parar en la cocina de su nuevo monasterio que gracias a lo que obtienen de la venta se ha podido modernizar y ha ganado en seguridad.

Las religiosas cuentan un año más con el apoyo de la Asociación de Damas de Santa Clara y los mantecados, yemas, almendrados y nevaditos todavía se pueden en el propio monasterio, tal como nos cuenta María José Molina.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer