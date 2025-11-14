El IX Duatlón CTB 'Ciudad de Elche' espera 400 participantes este domingo

Este domingo se celebrará el IX Duatlón CBT ‘Ciudad de Elche’ con salida y llegada en el Paseo de la Estación. La salida está programada para las 10:00 horas y la entrega de trofeos sobre las 13:00 horas.

El evento reunirá a clubes de toda la provincia y de algunas partes de España. Se esperan en torno a 400 deportistas. Arrancará con un recorrido de 5 kilómetros corriendo, otros 20 en bicicleta, por la Ronda Norte, y un tercer tramo de 2,5 km por el centro histórico y la ladera del rio.

La prueba está organizada por el Club Triatlón Baeza y Manu Baeza ha pasado por Onda Cero en la sección 'Sube con Ascensores Serki'.