Dos vecinos de Petrer investigados por la Guardia Civil por soltar un caimán en el pantano de Almansa

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Almansa (Albacete) ha investigado a dos vecinos de Petrer por presuntos delitos contra la flora, la fauna y los animales ya que están acusados de soltar un caimán en el pantano de Almansa.

Se trata de dos personas, de 29 y 35 años de edad, que, según la Guardia Civil, por introducción ilegal de un espécimen exótico en el medio natural pueden enfrentarse a penas de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses por los delitos contra la flora y fauna.

Además, por un delito de abandono de animales podrían tener penas que van desde multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días.

El caimán fue detectado y capturado en el mes de julio en una zona de baño muy accesible.

La investigación desarrollada por los agentes del Seprona de Almansa ha llevado a la identificación de los dos vecinos de Petrer, municipio de la comarca del Medio Vinalopó, en la provincia de Alicante.

El ejemplar exótico es un caimán yacaré, originario de Sudamérica. Ha sido entregado a los responsables del Zoo de Madrid, ya que se trata de una especie amenazada.