Los dos hospitales públicos de Elche elaboran un tríptico conjunto con consejos y recomendaciones para la ‘Nit de l’Albà’

Elche se prepara para las fiestas patronales, y así también lo hacen el Hospital General Universitario y el Hospital Universitario del Vinalopó, que han elaborado un tríptico informativo con recomendaciones sanitarias destinadas a reducir los riesgos derivados del uso de la pólvora durante la celebración de la ‘Nit de l’Albà’.

Ambos centros médicos, a través de esta campaña, buscan concienciar a la población sobre el manejo responsable de material pirotécnico y evitar así posibles lesiones o quemaduras provocadas por su uso inadecuado.

Para ello, se han impreso un total de 6.000 folletos que serán distribuidos en establecimientos donde se venden fuegos artificiales en Elche. Además, estos ejemplares también se enviarán a centros de salud, comisarías de policía, ayuntamientos del área, así como a los servicios de Urgencias y Atención al Paciente de ambos departamentos, con el fin de alcanzar al mayor número de personas posible.

Estos folletos proporcionan información clara y directa sobre los distintos tipos de quemaduras que pueden producirse y cómo actuar en caso de accidente.

Además de incluir recomendaciones básicas de primeros auxilios frente a diferentes tipos de quemaduras y lesiones, y los lugares, centros médicos, a los que pueden acudir para tratar estas heridas.

Esta campaña se enmarca en el dispositivo especial que ambos hospitales ponen en marcha durante las fiestas de agosto, con refuerzo de personal y puntos de atención adicionales. Gracias a este esfuerzo conjunto, se consigue año tras año reducir las consecuencias negativas asociadas al uso de la pólvora durante las celebraciones.