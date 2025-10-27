Dos heridos en Crevillent tras sufrir sendas caídas en las partidas Marxant y Moexia

Los bomberos han realizado en Crevillent este pasado domingo dos rescates. En ambos casos se ha precisado la intervención de un helicóptero medicalizado.
El primero de los incidentes ha tenido lugar poco después de las 10:00 horas en la partida crevillentina de Marxant. El herido ha sido un hombre de avanzada edad que se ha precipitado por un terraplén de unos diez metros de profundidad, presentando una posible fractura de fémur. Fue extraído de la zona por un helicóptero y evacuado al hospital.
Más tarde, en torno a las 12:00 horas, otro hombre de avanzada edad, en este caso de unos 80 años, según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias de la Generalitat Valenciana, se precipitó por otro terraplén de alrededor de cinco metros de profundidad, sufriendo heridas en la cabeza y una posible fractura de fémur.
Este último accidente ha ocurrido en la partida de Moexia y, al parecer, el herido estaba cazando cuando pisó mal en una piedra lo que provocó el accidente. También fue recogido en un primer momento por un helicóptero medicalizado y evacuado después al Hospital Universitario del Vinalopó por una ambulancia.