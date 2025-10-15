Dos detenidos en Petrer por el robo a punta de cuchillo en un establecimiento 24 horas

La Policía Nacional ha detenido en Petrer a dos hombres, de 29 y 43 años de edad, acusados de un delito de robo con intimidación por presuntamente amenazar con un cuchillo de grandes dimensiones al empleado de un establecimiento y sustraer 690 euros de la caja registradora.

Según manifestó la víctima, dos varones accedieron al interior del comercio y, tras pedirle unos chicles para distraerle, uno de ellos se dirigió a la caja registradora al mismo tiempo que sacó un cuchillo de grandes dimensiones, le amenazó para que abriera la caja y le dijo que, si llamaba a la policía, le iba a matar.

El empleado, ante el temor de que su vida pudiera correr peligro, accedió a abrir la caja registradora y dejó que se llevaran todo el dinero de la recaudación, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Los agentes lograron identificar a uno de los autores de los hechos, concretamente al varón que presuntamente esgrimió el arma blanca y sustrajo el dinero de la caja. Así, se puso en marcha un dispositivo de búsqueda que culminó con su detención en menos de un día. A las pocas horas de la primera detención, se consiguió identificar y arrestar a un segundo varón.

Una vez detenidos, los agentes efectuaron la entrada y registro en los domicilios de ambos, donde hallaron efectos que supuestamente podrían haber sido utilizados para cometer el atraco.

Los dos detenidos han sido puestos a disposición judicial.