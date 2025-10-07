Dos detenidos en Monforte del Cid por el robo de cien kilos de uva de mesa

Una operación conjunta llevada a cabo por la Guardia Civil y la Policía Local de Monforte del Cid ha detenido a dos hombres de 36 y 27 años, ambos de nacionalidad española, tras ser sorprendidos cuando intentaban sustraer uva en un viñedo de la localidad.

La intervención se enmarca en el Plan de Seguridad 2025/2026 para la protección de la uva de mesa embolsada del Vinalopó con Denominación de Origen Protegida.

Los ahora arrestados se habían desplazado desde Elda para cometer el delito. Ambos poseen antecedentes por hechos similares.

La vigilancia policial se había incrementado en torno a las explotaciones agrarias del municipio de la comarca del Medio Vinalopó a raíz de detectarse un leve incremento de robo de uva de mesa embolsada.

Fruto de uno de estos dispositivos, en la noche del pasado día 22 de septiembre se detectó un vehículo en los alrededores de en un viñedo, hallándose en la zona a los dos hombres cuando estaban robando y cargando uva en el vehículo avistado, logrando frustrar el robo y recuperando hasta cien 100 kilos de Uva Embolsada del Vinalopó, de la variedad Doña María, que fue devuelta al propietario de la explotación en la que se produjo el robo.