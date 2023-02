Dos bomberos de Elche especialistas en el rescate de personas forman parte de la expedición del Consorcio Provincial movilizada a Turquía

Uno de los lemas grabados a fuego en el cuerpo de los bomberos es que de donde la gente huye, ellos acuden. Da igual que sea un incendio, una fuga de agua o de gas, un accidente de tráfico... o un terremoto. No importa que esté dentro de su zona de actuación o a cinco mil kilómetros de distancia. Esa máxima es a la que se han encomendado dos bomberos de Elche, Antonio Requena y Paco Cuevas, y su perro Thor, que esta semana ni se lo han pensado a la hora de cargarse la mochila, despedirse de la familia y lanzarse al rescate de los miles de afectados por el terremoto de Turquía.

Los tres ya se encuentran en el lugar del desastre, junto con otros siete efectivos y tres perros más del servicio de emergencias del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante. En ese escenario desgraciado ya se encuentran, entre otros muchos voluntarios, Sergio Pérez y su perro Titán, que hasta no hace mucho también formaban parte del Parque Principal del Área Operativa de Elche y que hace unos meses se trasladaron a Alcoy, tras aprobar una oposición a sargento.

En total se han desplazado cuatro canes junto a sus guías, parejas inseparables para que el trabajo sea lo más efectivo posible. El papel de cada pareja perro-guía se centrará en la búsqueda de supervivientes, detectar su posición, realizar las labores de desescombro hasta generar el hueco, asegurarlo y una vez localizado estabilizar al herido, controlar su extracción y evacuarlo para salvarle la vida.

Los dos bomberos de Elche partieron el miércoles hacia Valencia para montarse en un vuelo junto a sus compañeros en labores de emergencias. Se subieron al avión preparados con mochilas especiales para ser capaces de sobrevivir con sus propios medios entre seis y diez días. Son conscientes de que deben dar soluciones y no problemas, por lo que no cabe la opción de pedir algo que no sea lo que lleven encima. Además de su 'cargamento', el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante se ha encargado de tramitar los permisos, el traslado de los perros y sus vacunas con la mayor diligencia posible.

La expedición de bomberos del Consorcio Provincial viajó con todo tipo de material para ayudar a las víctimas del terremoto de Turquía | USAR 13

El papel desde la sede del Consorcio también es fundamental porque, además, el envío de voluntarios supone debilitar un servicio que, desgraciadamente, requiere de más personal y material para poder atender todo su radio de actuación. El Parque Principal del Área Operativa de la comarca trabaja sin descanso para atender cualquier incidencia que surja en Elche, Crevillente, los Hondones, Albatera, Aspe, Santa Pola... y allá donde les reclamen. Buena oportunidad para recordarlo y exigir más medios para esos héroes.

Antonio Requena ha viajado con su perro Thor para actuar en la zona cero del desastre, concretamente en la capital turca de Adana, mientras que Francisco Cuevas, además, realizará las funciones de asistente técnico y traductor para atender las consecuencias del devastador terremoto de magnitud de 7,8 registrado el pasado lunes y que acumula ya, por desgracia, más de 15.000 fallecidos.

Ambos efectivos del parque de bomberos de Elche forman parte del grupo de nueve especialistas del Grupo Especial de Rescate del Consorcio Provincial de Bomberos que este pasado miércoles partieron rumbo al sur de Turquía desde el aeropuerto de Manises de Valencia.

Son bomberos con gran experiencia en ese tipo de emergencias junto a otros tres perros adiestrados para localizar a personas con vida, entre ellos Thor. También se han movilizado dos voluntarios de USAR 13, una asociación humanitaria cuya misión consiste en realizar labores de búsqueda y rescate de personas, un enfermero y un guía canino con un perro dual capaz de encontrar a personas con o sin vida. Se trata de un contingente de actuación rápida. Por ello, viaja con equipo ligero para obtener mayor capacidad de movilización y desplazamiento.

La unidad lleva un campamento base que podrá cambiar de ubicación en función de las necesidades, además de diverso material de rotura, desescombro e inmovilización, como generadores eléctricos, martillos neumáticos, sierras, tablas de rescate, camillas o collarines. Una vez más, los bomberos siempre al servicio de los ciudadanos.