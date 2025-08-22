Las donaciones de sangre crecen más de un 8 % en Elche, Crevillent y Santa Pola

El Centro de Transfusión recuerda la importancia de donar sangre en todas las temporadas del año. Las cifras recogidas por el centro en estos siete meses son de un 8,4 % más de donaciones que en las mismas fechas del año 2024; concretamente, 6.798 personas se han acercado a los puntos móviles o al centro de transfusión en toda la comarca del Baix Vinalopó para donar.

“La sangre no se puede fabricar, la única manera de tenerla es mediante la donación de sangre”, ha dicho Alfonso Parra, portavoz del Centro de Transfusión de Alicante. El profesional también ha recalcado que ha notado un aumento de donaciones por parte de los jóvenes, y que esto puede deberse a las unidades móviles que viajan por todas las localidades de la provincia de Alicante, como son universidades, centros educativos y empresas, ejerciendo su trabajo de recolección y recordando la importancia de esta acción.

En los hospitales necesitan sangre todos los días, bien sea para los pacientes crónicos o para pacientes críticos que llegan de urgencias, como en casos de un accidente automovilístico, e incluso para las embarazadas cuando un parto se complica.

Cabe recordar que esta acción tan solidaria de apenas unos minutos supone un gran cambio para todas las personas que necesitan cada día una transfusión de sangre. Parra agradece toda la solidaridad que ve cada día con las personas que se acercan para aportar su granito de arena y espera que las cifras sigan subiendo en lo que queda de año y para el siguiente.