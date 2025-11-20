El documental 'Corazón franjiverde' revive el ascenso del Elche a Primera

El documental 'Corazón franjiverde', dirigido por Toni Bestard, revivirá el ascenso del Elche a Primera División del pasado curso. La obra, producida por‘39 Escalones Films’ y ‘New Drama Producciones’, repasará los momentos clave de la temporada con imágenes inéditas y testimonios de jugadores, cuerpo técnico, propiedad y directiva.

Este jueves, a partir de las 20:00 horas, habrá una premiere exclusiva a la que se podrá acceder mediante invitación. Se espera la presencia de futbolistas, directivos y personal del Elche, además de patrocinadores e invitados institucionales. El estreno en cines para el público general tendrá que esperar hasta el 25 de diciembre.

Será un documental emotivo en el que se repasará la evolución del conjunto franjiverde, desde el día que se produjo el descenso en 2023 en Almería hasta el partido en Riazor que culminó con el regreso a la élite. Se hará un recorrido por la difícil pretemporada y el crecimiento que experimentó el Elche para acabar el curso con el billete a Primera bajo las órdenes de Eder Sarabia.