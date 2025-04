Dituro: "Estoy muy contento y me gustaría seguir en el Elche"

Matías Dituro es uno de los nombres propios del Elche de Eder Sarabia. El portero argentino es una pieza indispensable para el técnico vasco por su juego con los pies. En Córdoba salvó al equipo franjiverde con varias intervenciones de mérito en la segunda mitad y se desquitó del error cometido en el tanto de Albarrán.

El guardameta acaba contrato en junio, pero ha dejado la puerta abierta para su renovación: "Estoy muy contento y me gustaría seguir en el Elche". Dituro ha admitido que todavía no ha hablado de su continuidad con el club ilicitano y ha añadido que es algo que no le preocupa ahora mismo. El cancerbero de Santa Fe aterrizó en el Martínez Valero en enero de 2023 y ha sido titular para Beccacece y Sarabia.

Respecto a la situación clasificatoria del Elche, Dituro ha apuntado que "es una posición privilegiada". Eso sí, ha frenado la euforia y ha recordado que quedan nueve partidos que decidirán si se logra o no el objetivo. "Lo más importante es el partido ante el Racing de Ferrol", ha afirmado. El rival parece propicio para conseguir el décimo triunfo seguido en el Martínez Valero, pero el portero argentino no se fía del cuadro gallego: "Sería un error pensar que va a ser un partido fácil".

Dituro ha calificado de "extraordinario" el recibimiento de la afición franjiverde tras el partido en Córdoba. El domingo por la noche hubo más de 300 seguidores en el Martínez Valero para alentar a la plantilla y el cuerpo técnico después de una victoria vital en el Nuevo Arcángel.

Por último, cuestionado por las diferencias entre el Elche de Beccacece y el de Sarabia, Dituro ha evitado pronunciarse. "Con Sarabia tenemos las ideas claras desde el principio", ha declarado. Al mismo tiempo, el veterano guardameta ha reconocido que puede que el equipo se viniese abajo el año pasado tras la derrota frente al Levante en el Ciutat.