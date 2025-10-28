Dispositivos en los cementerios de Elche: más de medio centenar de agentes de la Policía Local velarán por la seguridad el sábado

La proximidad del día de Todos los Santos, que se celebra este sábado, ha activado ya en Elche la planificación en seguridad y horarios en torno a los cementerios de la ciudad y de las pedanías.

Los campos santos van a tener horario a partir de este miércoles de 07:00 a 19:00 horas, al tiempo que, un año más, el Ayuntamiento va a reforzar la movilidad en transporte público hasta los cementerios, tanto en taxi como en autobús urbano.

Asimismo, se pone en marcha un dispositivo especial de seguridad por parte de la Policía Local ilicitana en el que, sólo el 1 de noviembre, estará integrado por más de medio centenar de agentes que se encargarán ese día del control de tráfico en los accesos a los cementerios, especialmente el nuevo, donde también se va a habilitar una zona de aparcamiento en el exterior del mismo.

En las noches tanto del viernes como del sábado, habrá dispositivo de vigilancia especial en los cementerios para minimizar la posibilidad de actos vandálicos.

Por otro lado, el Día de Todos los Santos, en los cementerios del municipio habrá voluntarios de Cruz Roja y Conciénciate para ayudar a las personas que acudan a los campos santos en tareas como la localización de tumbas o la colocación de flores en las mismas.

En estos días previos a la celebración del 1 de noviembre ya se ha reforzado el servicio de transporte en autobús a los cementerios de Elche.