La discoteca de Elche a la que el PSOE atribuye foco de molestias vecinales lamenta la politización del asunto

El establecimiento de ocio nocturno en el entorno de cuyo acceso se están originando molestias a los vecinos de la calle Luis Llorente de Elche, según ha denunciado esta semana el PSOE, ha asegurado este viernes que está realizando un “cumplimiento estricto de la legalidad” vigente, tanto “local como autonómica”, al tiempo que ha incidido que tiene un “compromiso real con el descanso de los vecinos”.

En un comunicado, el establecimiento ha reafirmado su voluntad de “respetar el descanso del vecindario” y, rechazado lo que ha calificado de “politización” del asunto, ha pedido que el mismo se aborde ¡desde una perspectiva técnica y el cumplimiento normativo, evitando su utilización partidista”.

Desde la dirección de la discoteca se ha lamentado y condenado “el comportamiento incívico” de quienes “no respetan el descanso vecinal” o “desoyen las indicaciones” del personal del local de ocio o de las autoridades.

El comunicado remitido recoge que el establecimiento colabora con la Policía Local “para que se apliquen las sanciones que correspondan”. A partir de ahí se apela a la “responsabilidad individual” a fin de “preservar la convivencia”.

Además, ha asegurado que la empresa está adoptando y seguirá haciéndolo “medidas para prevenir molestias en el entorno del local, especialmente en las franjas horarias más sensibles”.

También ha recordado que en años precedentes “se trabajó con la Corporación para encauzar esa cuestión en términos de convivencia y eficacia administrativa”.

Por otro lado, ha pedido “igualdad de trato” y “sin agravios comparativos”, instando la aplicación de una “normativa homogénea” para todos los locales de ocio de categoría similar en la ciudad.

“Queremos ser parte activa de la solución. Cumplimos la ley, colaboramos con las autoridades y escuchamos a los vecinos. Nuestro compromiso es claro: compatibilizar la actividad económica y el empleo que generamos con el máximo respeto al descanso y a la convivencia.”, señala Javier Lena, encargado de la discoteca Boulevard Latino.