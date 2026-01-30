El director del Teatro Chapí de Villena, vicepresidente de la Red de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública

El director del Teatro Chapí de Villena, Paco Flor, ha sido nombrado vicepresidente de la Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública, organismo del que se convierte en el responsable de Desarrollo Estratégico e Institucional.

Su designación para ese puesto se ha formalizado este pasado miércoles durante la reunión de la Junta Directiva de la citada Red, que es una entidad integrada por 198 instituciones de todo el país.

Paco Flor va a ocupar una de las dos vicepresidencias de la Red y se va a encargar de liderar las relaciones institucionales de la misma y su representación en eventos sectoriales.

María Server, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Villena, ha valorado positivamente el nuevo nombramiento del director del Teatro Chapí del que ha destacado que “supone un espaldarazo a la gran labor que se realiza en Villena, y al alto nivel de prestigio y reconocimiento que tienen nuestros responsables en materia de desarrollo y gestión cultural”.

Además, la responsable municipal del área de Cultura ha puesto en valor que “la figura de Paco Flor pone en el mapa nacional a nuestro Teatro Chapí, y también a la ciudad y al esfuerzo enorme que hacemos en materia de cultura, gracias a estos embajadores de lujo”.