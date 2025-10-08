El director de la EUIPO apadrina este año el inicio de la campaña recolección de la granada Mollar de Elche

El director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), João Negrão, va a ser este año, concretamente este próximo lunes, día 13 de octubre, el encargado de dar el pistoletazo de salida oficial a la campaña de recogida de la granada Mollar de Elche.

El corte simbólico de la primera granada con Denominación de Origen Protegida (DOP) de la granada Mollar de Elche tendrá lugar en una finca de la pedanía de Santa Ana y con la elección del director ejecutivo de la EUIPO se pone en valor el papel que esa entidad tiene en la protección de las DOP y de las Indicaciones Geográficas, ya que colabora con la Comisión Europea en su gestión y salvaguarda, y trabaja para garantizar su reconocimiento internacional frente a imitaciones o usos indebidos.

El inicio de campaña de recolección de este año tendrá lugar en una explotación experimental ecológica de una spin off de la Universidad Miguel Hernández, que es un laboratorio a cielo abierto pionero en el mundo por su apuesta por la agricultura inteligente basada en el microbioma.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

La explotación cuenta con 16 hectáreas de cultivo de pomelos, olivos y granados, de las que seis hectáreas están dedicadas al granado, con especial protagonismo de la granada Mollar de Elche.